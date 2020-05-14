هل يمنع يوسف الشريف الفنانات من لمسه؟.. هذا ما حدث مع سهر الصايغ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مشهد إطلاق النار على "زين" والذي يجسد شخصيته الفنان يوسف الشريف ضمن مسلسله الرمضاني "النهاية" إعجاب رواد السوشال ميديا، خاصة لحظة صراخ وانهيار الفنانة سهر الصايغ والتي تجسد شخصية "صباح"، حيث لاحظ الجمهور بعدها تغيير الكادر ليجدوا زين داخل عربة الإسعاف.

هذا الأمر دفع الجمهور للتساؤل عن سبب عدم تصوير مشهد لحظة حمل صباح لزين ووضعه داخل عربة الإسعاف، ولكن بعض المتابعين كتبوا عبر صفحاتهم الشخصية بـ"تويتر" بأن يوسف الشريف، يضع شرطًا في عقوده الفنية يتضمن بعدم السماح لأي ممثلة بلمسه إلا في الإطار المسموح فقط، وهذا ما أكده يوسف الشريف نفسه.

وكتب متابع: "‏لو تلاحظوا أن صباح انطلقت نحو زين، ولم تلمسه رغم أنه مد يده إليها، وأيضًا وهي بتسحبه للسيارة لم تظهر لأن يوسف الشريف يمنع أي فنانة تعمل معه من لمسه إلا نادرًا وفي حالة الضرورة القصوى.. فنان نظيف".

وأضاف آخر: "هناك مشهد في مسلسل النهاية لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه بس مظهرش هي نقلته فجأة كده مسكته من التيشيرت بقى فالعربية، ناس قالت إزاي نقلته من غير ما تشيله؟ بس المخرج دلوقتي قال إن دي رغبة يوسف الشريف بعدم التلامس بينه وبين أي فنانه وإنه بيحط ده شرط في العقد".

وتابع آخرون:‏‎ "أتفرج على أعمال الشريف وأنا عارف إن مفيهاش أحضان ولا قبلات ولا أي منظر يسبب إحراج لأي فرد في الأسرة المصرية، الفنان الشريف عارف قيمة الأسرة المصرية وشبابها، بيساهم يخلق جيلًا قويًا محترمًا بأخلاق يحميها ويحافظ عليها.. ‏‎‎هو من اول المسلسل كان فيه لقطات كتير كنت اتوقع مثلا أنه يكون فيه حضن زي تاني لقاء بصباح بعد ما خرج من السجن.. استغربت وخمنت أنه ممكن يكون فعلا ده طلبه".

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ومما زاد تأكيد الجمهور على حقيقة ذلك، هو إبداء يوسف الشريف إعجابه بجميع التدوينات التي اختصت الحديث عن هذا الموضوع، الأمر الذي زاد إعجاب الجمهور به واصفين إياه بالفنان "النظيف والمحترم" على حد قولهم.

وتشهد أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "النهاية" تهديد الروبوت زين "يوسف الشريف" أهل التكتل بالقتل وعقب ذلك يطلق الريس عزيز "عمرو عبدالجليل" النيران على الروبوت، وتصطحب صباح "سهرالصايغ" زين إلى السيارة لتحاول إنقاذه، وذلك بعد محاولة المحروقي "محمد لطفي" فصله ولكن يتم قتله.

كما يتهجم هارون "عمر الشناوي" الذي تهجم على المهندس زين ليعلمه أن القاتل الحقيقي لأرسلان "أحمد مجدي" يريد الفتنه بين العائلات.

وتنتهي أحداث الحلقة بوصول المهندس زين في محاولة منه لحل اللغز الذي ظل يراوده خلال الأيام الماضية بعد مقتل أرسلان.

وتدور أحداثه في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عاما من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانًا آليًا مستنسخًا منه.

ومسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، ومحمد محمود عبد العزيز.