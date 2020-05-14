الجمهور ينبش ثغرات مسلسل "البرنس".. ونجيب ساويرس مصدوم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما يزال مسلسل "البرنس" يسيطر على النسبة الكبرى من مشاهدة الجمهور ويتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتراوح بين الهجوم على شخصيات المسلسل كشخصية "فتحي" التي يقدمها النجم أحمد زاهر، وبين الكشف عن الثغرات والأخطاء في سيناريو القصة، وآخرها الثغرة التي أشار إليها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وكشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن حلقة مفقودة في المسلسل من خلال تغريدةٍ له نشرها عبر حسابه على تويتر: "ممكن حد من اللي متابع مسلسل البرنس يفهمنى سواق الميكروباص اللي خد بنت رضوان عرف منين إنها بنته والمكان اللى ساكن فيه؟ أنا ما خدتش بالي"، وذلك بعد انتهاء الحلقة العشرين من المسلسل.

وهو الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات الساخرة على تغريدة ساويرس، إذ رد أحدهم على التغريدة بالقول: "ياباشا سواق الميكروباص اكيد متابع المسلسل .. مش محتاجة يعنى"، فيما قال آخر: "إنت سواق الميكروباص لو عرف إنك مافهمتش المشهد ده هيجيبلك البنت ويجيلك يحكيلك المسلسل كله".

ليأتي رد أحدهم معللاً الآلية التي عرف فيها سائق الميكروباص أهل الفتاة بالقول: "البنت قالت له ان ابوها اسمه رضوان البرنس وبتاع دوكو لما سأل عرف ان فيه واحد فى الشرابية بالمواصفات دى".

وإن وجد الجمهور الحل لتلك الثغرة، إلا أنهم وعلى نحوٍ آخر لم يتمكنو من إيجاد إجابةٍ له وهو الأمر المتعلق بقيام السائق بتسجيل مريم في المدرسة، إذ كشف أحد المتابعين عن ثغرةٍ أخرى قائلاً عبر تغريدةٍ له: "إزاي سواق الميكروباص سجل مريم في المدرسة دون اوراق ثبوتية و الحاجات ديه".

فيما علق آخر متسائلا: "السؤال الي يطرح نفسه!؟؟! واتمنى منكم تفكرو فيه شوية..رضوان كان يسأل على مريم ويطلب يجيبوها معاهم!!! وكدبو عليه بزيارتين انها بخير، ازاي قدر يجلس 5سنين بدون مايشوف بنته!؟؟ وازاي قدرو يخبو عليه ضياع بنته 5 سنين...المؤلف والمخرج مطلوبين للإجابه دلوقتي !؟!".

وكان سواق الميكروباص قد عثر على مريم في الحلقة الـ 19 من المسلسل، بعد أن تركها عمها "فتحي" في الشارع لتضل الطريق إلى المنزل ولا تعود إليه أبدا، خصوصا وأن والدها "رضوان البرنس" حكم عليه بالسجن.

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لتظهر مريم بعد 5 سنوات وهي في المدرسة ويخرج والدها "رضوان" من السجن، في الحلقة العشرين من المسلسل.