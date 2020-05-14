نانسي عجرم في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت نانسي في الصورة بشميز ابيض و بنطلون جينز وهي جالسة في الجنينة. وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" قمر يا نانسي".وتابعت أخرى قائلة :" اتمني ان تعيشي كل حياتك بسعادة" و اضافت احدى محبي نانسي " لبسك يجنن يا نانسي "

و يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم، الفنية فيديو كليب أغنية "قلبي يا قلبي" الذي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحه عبر القناة الرسمية لها على موقع "اليوتيوب". قد يهمك أيضا: Advertisements نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بالأسود اللامع نانسي عجرم تحتفل مع عائلتها في حديقة منزلها

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