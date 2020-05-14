الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز تثير الجدل من جديد… لن امثل دور أم الفنان

وقالت خلال لقاء مع برنامج “رأى عام”، على فضائية”TEN”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، “لما يكون يطلق عليا أم العظماء وعملت أم خمسة أئمة وأم لأم كلثوم وأم عبد الوهاب في الأوبرا أقوم أعمل أم بلطجي بسكينة، ما بتفرجش على المسلسلات دي، مصر مش كده”.

وأضافت أن لها أخا يعيش في أمريكا، وعندما شاهد مسلسلات البلطجة قال لها: “أوعي تخرجي، هي مصر بقت كده، فقلت له مصر بخير وده في المسلسلات بس”.

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وتابعت، “الفنان ممكن يعمل أي شخصية ولما يكون مقتنع أن هذا النوع من الفن ميحبش يشارك فيه يبقى ميشاركش، لأن الفن رسالة للمجتمع”.

وأثار التصريح الذي أطلقته الفنانة سميرة عبد العزيز حول رفضها العمل في مسلسل بطولة الفنان محمد رمضان لأول مرة عام 2018 قائلة “أنا ماخلفش ده” جدلا واسعا، واتهمها البعض بالسخرية من الفنان، بل وتجاوز البعض ليتهمها بالتنمر والعنصرية وأنها تسخر من لونه الأسمر.

وتابعت موضحة هذا التصريح، “أنا رفضت دور أم حبيشة في مسلسل ابن حلال لأن مش معقول أكون مثلت في أعمالي أدوار أم العظماء وأقوم في هذا العمل بدور أم بلطجي”.