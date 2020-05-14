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وعايدت مايا دياب جمهورها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأهدت حفلتها لشقيقتها “موني” التي تعرضت لحادث سير تمّ نقلها على أثره الى المستشفى.
وقالت لشقيقتها، “أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك، وأنت من أعطتني القوة والدافع كي أظهر في هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذه الحفلة من بدايتها إلى نهايتها… أحبك كثيراً”.
وبعدها قدمت عدداً كبيراً من الاغنيات الخاصة وغير الخاصة بأجواء لافتة، واعدةً الجمهور بحفلة جديدة في عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تهدي شقيقتها “موني” حفلها الجديد بعد تعرّضها لحادث سير كبير جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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