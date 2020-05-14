كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مايو 2020 06:33 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت في تغريدة عر “تويتر”، “الرقم بذكرك بعمرك بهل حياة، صح… بس بالواقع، روحك وعقلك بيقولوا عمرك الحقيقي”. وغابت نادين نسيب نجيم عن السباق الرمضاني هذا العام جراء جائحة فيروس كورونا التي طرأت على العالم ولبنان تحديداً ما استدعى تأجيل عرض مسلسل 2020 إلى ما بعد رمضان. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم: “روحك وعقلك بيقولوا عمرك الحقيقي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.