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وشوّق محبيه للأغنية الجديدة، فطرح “البوستر” الخاص بها. وأشار زيتون إلى أنها ستحمل عنوان “إنتي وأنا” من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ويختار الفنان ناصيف زيتون أغانيه بطريقة متأنية، وفي كل مرة يطلق أغنية تنال إعجاب محبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – ناصيف زيتون يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة ويكشف عن اسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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