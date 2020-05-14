بالصورة – ناصيف زيتون يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة ويكشف عن اسمها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مايو 2020 06:33 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مايو 2020 06:33 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وشوّق محبيه للأغنية الجديدة، فطرح “البوستر” الخاص بها. وأشار زيتون إلى أنها ستحمل عنوان “إنتي وأنا” من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ويختار الفنان ناصيف زيتون أغانيه بطريقة متأنية، وفي كل مرة يطلق أغنية تنال إعجاب محبيه.