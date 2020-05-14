ريهانا تقتحم قائمة صحيفة “Sunday Times” لأثرياء الموسيقيين وتحتل المرتبة الثالثة

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وتخطت ريهانا (32 عاماً)، التي ولدت في باربادوس، وتقيم حالياً في لندن بعضاً من أشهر الموسيقيين البريطانيين مثل مايك جاغر، كيف ريتشاردز فريق رولينغ ستونز والتون جون ورود ستويرت ضمن قائمة الأكثر ثراء في البلاد.

واحتل كل من الملحن الشهير آندرو لويد ويبر وبول مكارتني العضو السابق في فرقة بيتلز، معاً صدارة القائمة بثروة تقدر بنحو 978 مليون دولار لكل منهما.

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ولطالما اعتبرت ريهانا المعروفة بإطلالاتها الجريئة والمفعمة بالألوان قوة مهيمنة في عالم الأزياء بالإضافة إلى إصدارها ثمانية ألبومات غنائية ناجحة.

وفي هذا السياق قال معد القائمة روبرت واتس، “تمثل ريهانا التغير المزلزل الذي شهدناه في قائمة الأثرياء في السنوات القليلة الماضية، فقد هيمنت الثروات المتوارثة على القائمة يوماً لكن معظم المدرجين عليها الآن البالغ عددهم ألفا هم أشخاص بنوا أنفسهم ولهم بدايات متواضعة بل ومضطربة وهم أشخاص مدفوعون للعمل بجد شديد”.

يُشار إلى أنّ إد شيران في صدارة أصغر الموسيقيين البريطانيين وأكثرهم ثراء (في عمر الثلاثين أو أقل) بثروة تبلغ 244 مليون دولار أميركي.