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كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع صورة صادمة لطفل معلق بحبل وهو جثة هادمة .
وادعت بعض الحسابات على مواقع السوشيال ميديا أن هذا الطفل من الهند وهو مسلما وجاء مقتله على إثر أعمال العنف التي تحدث ضد المسلمين في الهند .
فجاء في تعليق أحد المتابعين على الصورة : ” هكذا يقتل أطفال المسلمين في الهند وفي بلاد الكفر والإلحاد .. لو قتل هذا الطفل في الغرب وفي أمريكا لجيشت الجيوش ” .
وتابع : ” أليس في الأمة رجال .. اتمنى أن تصل هذه الصورة لأردوغان ورفاقه الأطهار .. لعنة الله على الظالمين .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ” .
إلا أن فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة ” فرانس برس ” كشف حقيقة هذه الصورة في تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .
حيث كشف أن هذه الصورة تعود ليوم 24 من شهر إبريل الماضي لطفل من دولة باكستان يبلغ من العمر 5 سنوات قتل على يد والده بسبب خلافات عائلية .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة طفل معلق بحبل من رقبته تثير ضجة على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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