شاهد .. أحدث ظهور ل ” ديفيد بيكهام ” وعلامات الكبر تظهر عليه

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - رصدت عدسات الباباراتزي لاعب كرة القدم المعتزل ” ديفيد بيكهام ” في أحدث ظهور له بعد مرور أيام قليلة على احتفاله بعيد ميلاده ال 45 .

وذلك أثناء تجوله في شوارع بريطانيا .. وظهر على ديفيد بيكهام علامات كبر السن في شكله حيث خسر الكثير من شعره بعد مرور سنتين فقط على خضوعه لعملية زرع شعر وبدت التجاعيد واضحة على وجهه .

وهو الأمر الذي فاجئ متابعيه ومحبيه بسبب التغير الواضح الذي طرأ على شكل اللاعب وعارض الازياء الشهير الغير معهود بالنسبة لهم .