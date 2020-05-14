نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج بسبب معجبة

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” في تغريدة لها عن تعرضها لموقف محرج من قبل إحدى المعجبات .
وذلك خلال تواجدها في مكان تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد ” 2020 ” .
فكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدتها قائلة : ” اليوم عم صور قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور .. قال مين في بالمسلسل قلتلها قصي و نادين نجيم وسميت كذا حدا ” .
وتابعت : ” قالتلي نادين عنجد .. بحبها أمانة بوسيلي ياها و سلميلي عليها كتير قلتلها بيوصل .. أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب متت ” .
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