شاهدوا نيكول سابا ترد بأعنف هجوم علي منتقدي إطلالتها الأخيره..ووصفها «بالعجوز الشمطاء»!

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - في وقت سابق تعرضت الفنانة اللبنانية “نيكول سابا” إلي هجوم عنيف من متابعيها وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها صوره ظهرت فيها بشعر غير مسرح وبدون أى مكياج، ثم بعد ذلك أعادت نشر صوره آخري بالإطلالة نفسها وأرفقتها برسالة شديدة اللهجة توجهت بها إلى المنتقدين.

حيث قالت سابا في تلك الرساله الموجهه: “هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم. يعني إذا هيك وشفتوني ساحرة على إنو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا… يبقى اسمحولي قلكن إنكن بلا نظر”.

وأضافت : “الموضوع ببساطة إنتو تعودتو على الأشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك أب وألف فيلتر. إنو بلا ميك أب ما بيعجب وبلا مساوي شعر ما بيعجب ما فالحين إلا بالانتقاد عالرايح والجايي”.

وتابعت سابا حديثها قائله: “ايه ارتاحو أنا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها. عالقليلة أنا ع طبيعتي وهيك رح ضل. بعدين يا أذكياء إذا الواحد قاعد بحجر منزلي مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ببيتو. فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو؟ تعلموا الذوق وبعدين علقوا لأنو أنا لما كنت أعرف فيه كنتو إنتو بعدكن عم تتعلموا تقروا شو معنى الكلمة. وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لأنو كتير بحبها، وصلت؟”.

يُذكر أن نيكول شاركت في الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” الذي يحمل عنوان “الهيبة العودة” حيث حلت محل “نادين نسيب نجيم” وشاركت بطولته مع تيم حسن وعدد آخر من الفنانين، وأدت دور سُمية التي فجعت بمقتل والدها سليمان السعيد على يد عادل شقيق جبل شيخ الجبل.ولفتت الأنظار بأدائها المتميز حين حرضت أفراد أسرتها على الانتقام متوعدة بقيام النساء بهذه المهمة في حال عجز الرجال عنها .المسلسل من تأليف هوزان عكو، وسناريو وحوار باسم توفيق السلكا، وإخراج سامر برقاوي.