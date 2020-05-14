شاهد .. سحل جنود إسرائيليون لفتاة وشقيقها في القدس

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كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي باعتقال فتاة وشقيقها يوم أمس الأربعاء عند مدخل بلدة العيسوية في مدينة القدس .
ويظهر في مقطع الفيديو اعتداء الجنود الإسرائيليين على الفتاة التي تدعى ” أية ” وشقيقها ” علي ” بالضرب وسحلهما أثناء تواجدهما داخل محطة وقود بالبلدة تزامنا مع آذان المغرب لشراء بعض الحاجات .
وقالت عائلة المعتدي عليهما أن القوات اعتدت على علي بالضرب ولدى ترجل شقيقته آية من السيارة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها .
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