شاهد .. سحل جنود إسرائيليون لفتاة وشقيقها في القدس

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي باعتقال فتاة وشقيقها يوم أمس الأربعاء عند مدخل بلدة العيسوية في مدينة القدس .

ويظهر في مقطع الفيديو اعتداء الجنود الإسرائيليين على الفتاة التي تدعى ” أية ” وشقيقها ” علي ” بالضرب وسحلهما أثناء تواجدهما داخل محطة وقود بالبلدة تزامنا مع آذان المغرب لشراء بعض الحاجات .

وقالت عائلة المعتدي عليهما أن القوات اعتدت على علي بالضرب ولدى ترجل شقيقته آية من السيارة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها .