هاشتاج ” طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ” يتصدر تويتر

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - انطلق هاشتاج ” طرد قطر من مجلس التعاون ” خلال الأيام الماضية على موقع التغريدات ” تويتر ” من جانب عدد كبير من النشطاء مطالبين بخروج الدوحة من المجلس .

ولم يصدر عن قطر أي تعليقا رسميا حتى الآن حول هذا الأمر .. في حين أن عددا من الحسابات المؤيدة لها على موقع تويتر خرجت بتغريدات عن محاولات لثني الدوحة والتراجع عن خطوة الانسحاب التي تعتزم اتخاذها خلال أيام .

وقال مصدر دبلوماسي خليجي أن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني الدوحة عن نيتها الإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي .

Advertisements

ولكن نفى حساب ” موجز الأخبار السعودي ” ذلك في تغريدة له قائلا : ” غير صحيح ما تردد عن ثني الكويت لقطر عن الخروج من مجلس التعاون .. ‏لقطر حق الخروج من المجلس في أي وقت ” .

مصدر خليجي رسمي :

غير صحيح ما تردد عن ثني الكويت لقطر من الخروج من مجلس التعاون .

لقطر حق الخروج من المجلس في أي وقت — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) May 13, 2020