شاهدوا وفاء الكيلاني تطل لأول مرة «بالحجاب» وبملامح طبيعية بدون مكياج..كيف بدي شكلها؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 06:13 مساءً - شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني متابعيها عبر خاصية “ستوري”علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة وهي ترتدي “كابتشو” الخاص بالسترة الرياضية ووجها طبيعي بدون مكياج، فبدت ملامحها غاية في النعومة بعيداً عن كاميرات التصوير ومساحيق التجميل والإطلالات الجريئة التى دائما ماتعتمدها.

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تلك الصورة بشكل كبير، وتغزل محبو الكيلاني في جمالها الطبيعي، وهي ترتدي “كابتشو” الذي بدا أشبه بالحجاب، مشيرين إلى أنها ربما أطلت هكذا بمناسبة شهر رمضان فأرادت أن تنشر صورة مناسبة للأجواء .

أحدث الصور لوفاء الكيلانى عبر خاصية “ستوري”

يُذكر أن الإعلامية وفاء الكيلانى قد أعلنت منذ فترة عبر حسابها الرسمى علي موقع إنستجرام، عن البرومو الدعائي لبرنامجها الجديد” السيرة” والذي سيذاع علي شاشة تليفزيون dmc ، حيث كان من المقرر طرحه في شهر رمضان الحالي 2020 لكن تم تأجيلة لظروف غامضة .