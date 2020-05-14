بسبب ملل الحجر المنزلي.. ياسمين رئيس تتحول لرجل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها استخدمت فيها بعض الفلاتر لتبدو بملامح مختلفة.

وظهرت ياسمين رئيس، في الفيديو بلحية وشارب، وقالت في الفيديو إنها لم تخرج من المنزل من شهر مارس الماضي ولا تعرف ماذا تفعل في هذا الملل؟

من ناحية أخرى، انتهت ياسمين رئيس، مؤخرًا، من تصوير فيلمها الجديد “الحارث”، وهومن إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وعلى الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول.

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فيلم “الحارث” ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، وتم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.

كما تشارك في فيلم “جارة القمر” وهو من إخراج زوجها هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي، ولكن تحدث أشياء غير متوقعة خلال الأحداث.

يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الأخير “لص بغداد”، وهو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ويدور حول مغامرة كوميدية لمجموعة من اللصوص الذين يحاولون الوصول لمقبرة “الإسكندر الأكبر” لسرقتها، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجي فيلم.