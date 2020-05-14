جينيفر لوبيز تروج لكتاب ابنتها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، عن إطلاق كتاب لابنتها الصغيرة “إيمى” فى الأسواق، شهر سبتمبر 2020، تحت عنوان “إلهى ساعدنى”.

النجمة العالمية نشرت مجموعة من الصور لابنتها تحمل الكتاب عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت عليها قائلة : فخورة جدا، بجوز الهند الخاصة بى، إيمى، حيث تشارك صلواتها اليومية الخاصة في كتابها الأول LORD Help Me! سيقدم هذا الكتاب للعائلات طريقة لتبني سلام وقوة الإيمان اليومي، ولن يكون الكتاب فى الأسواق قبل 29 سبتمبر، ولكن يمكنك الطلب المسبق على الرابط في سيرتي الذاتية.

وعلى جانب آخر احتفلت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، وخطيبها أليكس رودريجيز، مؤخرا، مع أسرة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبى براينت، بذكرى ميلاد ابنته جيينا براينت، التى لقيت مصرعها مع والدها مطلع العام الجارى فى حادث تحطم طائرة مروحية وهما فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة برفقة أشخاص آخرين.

ونشر أليكس رودريجيز، نجم البيسبول الأمريكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بخطيبته جينيفر وأولاد وبنات كل منهما، ومعهما فانسيا براينت زوجة اللاعب الراحل وابنتها ناتاليا، صحبها بتعليق: عيد ميلاد سعيد يا جيجى، إننا نفتقدك كثيرا، أنت دائما فى قلوبنا.

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وكان المصور الأمريكي ستيف ساندز، قد اتهم مؤخرا، في دعوى قضائية الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، بنشرها صورة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تخصه، مطالبا إياها بتعويض قدره 150 ألف دولار.

المصور المعروف ستيف سانز، اتهم جينيفر لوبيز، وشركة الإنتاج، بالتعدي على حقوق الطبع والنشر، وقد تم رفع الدعوى في محكمة إتحادية في نيويورك من قبل محامي نيابة عن المصور.

وبجسب وثائق المحكمة، كشف موقع “ذا نيوز”، أن ساندز قاضى المغنية بسبب إستخدامها غير المصرح به لصورة التقطها لها، وقامت لوبيز باستخدمها للترويج لعلامتها التجارية دون الحصول على إذن منه أو دفع أي تعويض.

وشاركت جينيفر لوبيز الصورة على حسابها الخاص بها بموقع إنستجرام، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 119 مليون متابع، وذلك بحسب تقرير، فقد قالت إن الصورة تلقت أكثر من 656,000 إعجاب على تطبيق مشاركة الصور والفيديو عندما نشرت في يونيو 2017.