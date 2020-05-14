سلمى حايك تظهر بدون ميكياج.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلت النجمة والممثلة المكسيكية واللبنانية الأصل سلمى حايك، فى إطلالة جديدة وغير معهودة لها، حيث ظهرت فى صورة تتسم بالبساطة والجمال على حد سواء، إذ لم تضع أى مساحيق تجميل.

النجمة العالمية سلمى نشرت الصورة عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، ولم توضح ما إذا كانت الصورة قديمة أم جديدة، إلا أنها لم تضع أى ميكاب، وظهرت بشعرها مبللا.

وعلى جانب آخر قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلمها الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أم يطرح العمل الجديد فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 أغسطس من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “Variety”، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

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وكانت شركة “Lionsgate”، قد استقرت على تأجيل فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”، لمدة عام، وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أن يطرح العمل الجديد فى 20 اغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 اغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع “Variety”، فمن المقرر أن يكون العمل من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

ويعتبر فيلم “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” يعد تكملة للجزء الأول من العمل “The Hitman’s Bodyguard”، الذى طرح فى عام 2017، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “Variety”.