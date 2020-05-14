كاتي بيري تصاب بالإكتئاب جراء تفاقم أزمة «كورونا»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت المغنية والمطربة الأمريكية كاتي بيري، البالغة من العمر 35 عاماً، عن أنها تعاني جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً من نوبات إكتئاب.

النجمة العالمية قالت عبر حسابها على موقع تويتر: في بعض الأحيان لا أعلم ما هو الأسوأ تجنب الإصابة بـ(كوفيد-19) أو موجات ونوبات الإحباط والاكتئاب التي أعاني منها جراء هذا الوضع الجديد.

وقد لاقت تغريدتها الكثير من التفاعل مع متابعيها، حيث نالت أكثر من 76 ألف إعجاب، و13 ألف إعادة تغريد.

وتضامن العديد من النجوم والمشاهير والجمهور مع كاتي بيري ودعموها في مواجهتها للإحباط والاكتئاب، ومنهم مصممة الأزياء فيرا وانغ، والكوميديانة روزي أودونيل، بينما قال أحد المتابعين للنجمة العالمية: انظري إلى الأمام، فكري بمولودتك الجديدة، وبأن الضوء والأمل في نهاية النفق سيكون بين يديك قريباً” في إشارة إلى قرب ولادتها لطفلتها.

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وعلى جانب أخر، استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما، مؤخرا، أن تخطف الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في “SHEIN Together وهو حدث ضخم في محاولة لجمع الأموال لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا ” COVID-19 ” ، حيث قدمت عددا من أشهر اغنياتها التي يعشقها جمهورها .

وتحدثت كاتي بيري خلال الحدث عن حملها قائلة : أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة ... أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات” .. كما أننى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة .. فأنا عادة علي الخروج لأغلب الوقت.

ووجهت كاتي بيري رسالة لكل الأمهات قائلة : أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية..وأعتقد أنني حقا مستعدة للانضمام إلى ناديكم.

وكانت كاتي بيري، قد أعلنت أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل ” Daisies” وقد قررت بيري أن تطلقها يوم 15 مايو الجاري، و أغنية ” Daisies ” هي واحدة من أغنيات البوم كاتي بيري الخامس و الذي يحمل اسم ” KP5 ” والمقرر أن يتم إطلاقه قريبا.

كما نشرت كاتي بيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ” الصورة الترويجية لأغنيتها الجديدة ” Daisies ” حيث ظهرت كاتي و هي تنظر لأعلي و تبتسم أثناء الاستلقاء وسط الزهور.