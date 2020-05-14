يسرا تنعى طبيبها الخاص: أنقذ حياتي أكثر من مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية يسرا، على نعي طبيبها الخاص، بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وكشفت أسرار عن حياتها الخاصة للمرة الأولى.

يسرا، قالت في منشورها: “خالص عزائي للدكتور حسين جوهر وأخته السيدة هالة جوهر، في وفاة والدهم الدكتور شريف جوهر، لقد فقدنا جميعاً قيمة و قامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشني أوي يا دكتوري وصديقي الغالي”.

وأضافت: “مفيش كلام ممكن يوصف ولا يوفى وجعي وحزني على فقدان حد في معزتك وغلاوتك عندي.. إنت مش بس دكتور وسبب في إنقاذ حياتي أكثر من مرة، أنت سند وأخ وصديق أعظم من ما ممكن أي كلام يوفى حقك وغلاوتك عندي”.

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وتابعت: “حزني ووجعي كبير أوى لفقدانك فقد كنت من أغلى الناس في حياتي .. خالص عزائي للدكتور حسين جوهر”.

يسرا تلقت العزاء في طبيبها الخاص من النجمة ليلى علوي والفنانة حلا شيحا وشقيقتها رشا شيحة، وأجمعت التعليقات أن الطبيب الراحل من أعظم أطباء النساء والتوليد في مصر.

من ناحية أخرى، تشارك يسرا في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “خيانة عهد”، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم يسرا، حلا شيحة، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، صبري فواز، هنادي مهنى، وخالد أنور.