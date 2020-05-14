أحمد فهمي يعتذر لجمهوره بسبب «رجالة البيت».. وشقيقه يعلّق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري أحمد فهمي الكثير من الانتقادات بسبب مسلسله الرمضاني الجديد “رجالة البيت”، حيث وصفوه بالمسلسل التافه والسخيف.

فهمي اعتذر لمنتقديه على مستوى المسلسل، ووعدهم بأن العمل القادم سيكون أقوى، حيث كتب: “أسف إني خذلتكم وبوعدكم اللي جاي أحلى إن شاء الله”.

ومن جانبه، وجه الفنان كريم فهمي رسالة لشقيقه أحمد فهمي وزميله الفنان أكرم حسني، قائلا: “أه الناس كانت مستنية منكوا كتير، أه أنتوا إمكانياتكوا أعلى, أنتوا اللي عملتوا ريح المدام والوصية والواد سيد الشحات وسمير وشهير وبهير وبنات العم وورقة شفرة والبدلة والرجل العناب”.

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وأضاف: “غير إنك يا أحمد كتبت من أعظم أفلام الكوميديا في مصر ( كده رضا ) وغيرها، لكل جواد كبوة مع إني بضحك في حاجات كتير في المسلسل بس برضوا عندكوا أحسن أنا عارف، المسلسل موقعش هو منجحش النجاح المطلوب، أنا متأكد إن اللي جاي منكوا هيبقي أقوى سواء مع بعض أو كل واحد لوحده ، بحبكوا”، لكنه عاد وحذف المنشور بعد فترة قصيرة.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “رجالة البيت” بمشاركة الفنان أكرم حسني، والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، والفنان بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد الجندي.

وقد نال المسلسل الكثير من الانتقادات، نظرا لاعتماده على كوميديا “الإفيهات”، والتي وصفها الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها إفيهات سخيفة وليست مضحكة بالمرة.