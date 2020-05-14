ماهر جاه مهنئًا فارس كرم بزواجه: عريس كلو شبوبية.. بحب فنو من أنا وصغير

متابعة بتجــــــــرد: لا يزال النجم اللبناني فارس كرم يتلقى رسائل التهنئة منذ أن أعلن عن زواجه رسميًا في لقاء خاص مع برنامج “سوالف رمضانية” على “روتانا”.

ومن بين التهنئات التي تلقاها فارس لفتتنا تغريدة من النجم اللبناني الشاب ماهر جاه الذي أعرب ببيت شعر عن محبّته لـ فارس منذ الصغر، فكتب له: “من دون معرفي شخصية بحب فنو من انا وصغير عريس كلو شبوبية انشالله بتتهنى يا كبير”.

من جانبه شكر فارس، ماهر جاه على التهنئة وتمنى له النجاح في مسيرته الفنية فكتب: “بشكرك يا ماهر.. الله يوفقك يا رب”.

وكان فارس كرم قد أعلن عن زواجه في ردّه على سؤال مقدّم برنامج “سوالف رمضانية” حول أكثر طلب تلحّ عليه والدته فأجاب: “إنو إتزوّج”، ليكشف بعدها خبر زواجه حيث رفض الإفصاح عن التفاصيل قائلاً: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”.