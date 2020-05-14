القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "وارنر براذرز" الأمريكية عن استئناف تصوير الجزء الرابع من فيلم الإثارة والخيال العلمي"ماتريكس" مطلع يوليو/تموز المقبل.
ووفقا لـ "فارايتي" بدأ التصوير في فبراير بسان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى برلين في منتصف مارس الماضي، ثم توقفت رحلة تصوير الفيلم في ألمانيا وباقي أوروبا حيث كان مقررا لها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبالإضافة للنجمين الأصليين لفيلم "ماتريكس" وهما كيانو ريفز وكاري آن موس، ينضم للجزء الرابع كل من يحيى عبدالمتين الثاني، نيل باتريك هاريس، بريان جي سميث، توبي أونومير وجوناثان جروف، وهو من إخراج الأختين وتشاوسكي.
ولم تعلن شركة وارنر براذرز عن تاريخ جديد لعرض الفيلم بعد أن كان محددا له عام 2021.
وفيلم "ماتريكس" بدأ إنتاج الجزء الأول منه عام 1999، وحققت الأفلام الثلاثة السابقة أكثر من 1.6 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.
ويتحدث الفيلم عن عالم افتراضي يسمى "المصفوفة" صنع من قبل آلات حاسوبية واعية لأجل تدجين الإنسان وإخضاعه للاستخدام كبطاريات (مولدات طاقة) لصالحهم، عن طريق غرس أجهزة "سايبرانية".
ويتناول فيلم "ماتريكس" قصة مبرمج حاسب آلي، يدعى توماس أندرسون (كيانو ريفز) يعيش بعد انتهاء دوامه حياة سرية مختلفة تمامًا يعرف فيها باسم "نيو" مخترق برامج وشبكات إنترنت ينشغل دومًا بسؤال ما هو ماتريكس أو "المصفوفة" حتى يتلقى زيارة ليلية من شخص مجهول يدعى "مورفيوس"، يقوده في مغامرة للتعرف على المصفوفة بشرط أن يتحمل نتائج اختياراته.
وضمن هذا الإطار تدخلنا الأختان وتشاوسكي في سلسلة أحداث مليئة بالإثارة والقتال مع طرح مجموعة ضخمة من الأفكار والأسئلة الفلسفية القديمة والحديثة، في جو من التشويق والتكنولوجيا الحديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماتريكس 4" يستكمل التصوير في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.