محمد ثروت وأحمد سعد في حفل إنشاد ديني "أونلاين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان محمد ثروت عن بث حفل فني الخميس "أونلاين" مع زميله أحمد سعد ومجموعة من المنشدين الدينيين، وذلك في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة M W Productions "مستقبل وطن" على موقع "يوتيوب".
وقال ثروت عبر صفحته على "فيسبوك" أنه يشاركه الحفل الفنان أحمد سعد، المنشد مصطفى عاطف، الشيخ إيهاب يونس والمنشد محمود هلال والمنشد وائل الفشني.
ونشر ثروت فيديو تشويقي للحفل، وصورة من ملصقه عليه صور المشاركين قائلا "انتظروا أكبر حفل إنشاد ديني "مناجاة شهر رمضان" .
وثروت" سبق وقدم حفل إنشاذ ديني في منتصف شعبان الماضي.، بينما طرح أحمد سعد ألبوما دينيا بعنوان "يا رب" منذ أسبوعين، وتضمن 8 أغنيات من بينها "زوار المقام، مركب نوح، عالم بحالي، وسبع سماوات".
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