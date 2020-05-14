محمد ثروت وأحمد سعد في حفل إنشاد ديني "أونلاين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان محمد ثروت عن بث حفل فني الخميس "أونلاين" مع زميله أحمد سعد ومجموعة من المنشدين الدينيين، وذلك في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة M W Productions "مستقبل وطن" على موقع "يوتيوب".



وقال ثروت عبر صفحته على "فيسبوك" أنه يشاركه الحفل الفنان أحمد سعد، المنشد مصطفى عاطف، الشيخ إيهاب يونس والمنشد محمود هلال والمنشد وائل الفشني.





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ونشر ثروت فيديو تشويقي للحفل، وصورة من ملصقه عليه صور المشاركين قائلا "انتظروا أكبر حفل إنشاد ديني "مناجاة شهر رمضان" .

وثروت" سبق وقدم حفل إنشاذ ديني في منتصف شعبان الماضي.، بينما طرح أحمد سعد ألبوما دينيا بعنوان "يا رب" منذ أسبوعين، وتضمن 8 أغنيات من بينها "زوار المقام، مركب نوح، عالم بحالي، وسبع سماوات".



