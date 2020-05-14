واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة غير مسبوقة

May 14, 2020
يعتزم تطبيق واتساب إتاحة خاصية جديدة تسمح بإجراء مكالمات الفيديو بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصاً.
وتعتبر هذه الخطوة إعلان منافسة للتطبيقات الشهيرة في هذا المجال على غرار Zoom و Skype وGoogle Meet.
في نفس السياق، قامت شركة فايسبوك بإتاحة نسخة تجريبية لعدد محدود للوقوف على المميزات والعيوب والعمل على تلافيها، قبل أن يتم طرحها للجمهور بصفة رسمية.
ويعد تطبيق واتساب بالأساس تطبيقًا للمراسلة النصية يُستخدم على نطاق واسع مع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وقدم التطبيق المكالمات الصوتية والفيديوية قبل عامين، وحافظ دائمًا على حد أعلى يصل إلى 4 مستخدمين، وهو أقل بكثير مما يقدمه بعض المنافسين.
يذكر أن الشركة أضافت على مدار الشهرين الماضيين العديد من الميزات الجديدة لتطبيق التراسل، من ضمنها الوضع الداكن الذي طال انتظاره ودعم فتح التطبيق عبر بصمة الإصبع.
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