مفاجآت ماجد المهندس لجمهوره لا تتوقف

أعلنت شركة روتانا منذ قليل عن مفأجاة تخص النجم ماجد المهندس الذي سيهدي جمهوره كليب جديد بمناسبة عيد الفطر.

ويستعد المهندس لطرح كليب أغنية “بالي أحبك موت” من ألبوم “شهد الحروف” في عيد الفطر. والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد وألحان الموسيقار الدكتور طلال

وكان المهندس قد كشف عن الجزء الأول من ألبوم “شهد الحروف” في يناير الفائت، ثم طرح في فبراير الدفعة الثانية من أغاني ألالبوم الذي تعاون بأكمله مع الموسيقار طلال لناحية الألحان وتحت اشرف خالد بو منذر، ويتألف من 10 أغنيات منها قاضي غرامي، يكفي غياب، عيد ميلاد، المسألة فيها إن، بنام، شهد الحروف، جفن الليل، شمسك غايبة، ياللي احبك موت، لحظة هواي. وتولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي نذكر منهم بدر بن عبد المحسن، سعود بن عبدالله، خالد المريخي، يوسف الشطي، فهد بن خالد، ودايم السيف .