كندة علوش تدخل على خط مسلسل “أولاد آدم”

أشادت الممثلة كندة علوش بمسلسل “آدم أولاد” وأبطاله.

ونشرت كندة بوستر المسلسل عبر حسابها على الستوري وكتبت: “مسلسل رائع ممتع مشوق وذكي تحية لكل صناع العمل”.

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ويحقق مسلسل “أولاد آدم” نجاحاً قوياً خلال عرضه في شهر رمضان المبارك عبر شاشتي MTV اللبنانية ومنصة شاهد.

وكان المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، قد توسط فريق العمل واحتفلوا جميعاً بإنتهاء التصوير منذ عدة أيام وذلك على الرغم كل التحديات التي واجهت التصوير بسبب أزمة كوورنا، بالاضافة الى مفاجآت كثيرة بانتظار الجمهور في الحلقات المقبلة.

المسلسل يضم نخبة من النجوم نذكر منهم: ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز التي على ما يبدو يفكر جمال سنان بإنتاج جزء ثان من العمل الذي يروي قصة درامية تراجيدية اجتماعية، تعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية وسط صراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.. فهل سيكون هناك جزءاً ثانياً من “أولاد آدم” سننتظر ونرى في الحلقة الاخيرة.