إلهام علي تفاجئ الجمهور: زوجي ممثل وهذا اسمه

أخيراً، كشفت الممثلة السعودية إلهام علي عن هوية زوجها ومهنته لأول مرة وذلك خلال ظهورها في برنامج إذاعي على “ام بي سي أف أم”.

وأشارت “علي” إن زوجها من الوسط الفني ويعمل ممثلاً وهو من الرياض واسمه خالد. متمنية إقامة حفل زفاف، لكنها تظن أنه في ظل انتشار فيروس كورونا لن تقيم عرساً أو تتمكن من السفر في رحلة شهر العسل.

كما اوضحت إلهام أنها لا تحب التدخل في حياتها الشخصية، لهذا قررت إبقاء التفاصيل سرية لأطول فترة ممكنة.

نذكر أن إلهام علي تشارك في رمضان الحالي بعملين، هما مسلسل “أم هارون” مع الفنانة الكويتية حياة الفهد، و”مخرج 7″ مع الفنان السعودي ناصر القصبي.