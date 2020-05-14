شبح الماضي يطارد اليسا

قبل أيام كشفت الفنانة اللبنانية اليسا أنها تحضّر مفاجأة لمحبيها بمناسبة عيد الفطر السعيد، وهي عبارة عن طرح أغنية من ألبومها الجديد.

ويبدو ان اليسا وقع اختيارها على أغنية “قهوة الماضي” كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري والحان محمد رحيم الذي كشف الخبر على حسابه عبر موقع انستغرام، طالباً من الجمهور انتظار أغنية “قهوة الماضي” على عيد الفطر انشالله.

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وكانت ​إليسا قد احتفلت مؤخراً بتسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح وذلك بعدما كان فيروس كورونا قد لعب دوراً في تأخير التسجيل قليلاً بسبب التعبئة العامة في البلد.

آخر أعمال اليسا أغنية “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيي، فواصل موسيقية محمد يحي وتوزيع إلهامي دهيمة.

اليسا صورت الأغنية على طريقة الفيديو الكليب حمل توقيع ايلي رزقالله الذي اعتمد فكرة بسيطة مستوحاة من أجواء الحجر المنزلي والمفاجأة مشاركة صديقتها النجمة هيفا وهبي من خلف شاشة الهاتف.