ريهانا تزلزل قائمة “صنداي تايمز” لأثرياء الموسيقيين

اقتحمت المغنية ريهانا قائمة صحيفة صنداي تايمز لأثرياء الموسيقيين واحتلت المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 576 مليون دولار، متخطية بذلك بعضًا من أشهر الموسيقيين البريطانيين مثل ألتون جون، ميك جاجر، رود ستيوارت، كيث ريتشاردس من فريق رولينج ستونز.

وأشارت الصحيفة ان ثروة ريهانا تعود إلى النجاح الذي حققته علاماتها التجارية في الموضة ومستحضرات التجميل التي تشترك فيها مع إل.في.إم.إتش مالكة شركة لوي فيتو، كما أن لها ثمانية ألبومات غنائية ناجحة.

واحتل الملحن الشهير آندرو لويد ويبر وبول مكارتني العضو السابق في فرقة بيتلز معًا صدارة القائمة بثروة تقدر بنحو 800 مليون جنيه إسترليني لدى كل منهما.

وحول اختراق ريهانا قائمة صنداي تايمز، قال معد القائمة روبرت واتس ”تمثل ريانا التغير المزلزل الذي شهدناه في قائمة الأثرياء في السنوات القليلة الماضية. هيمنت الثروات المتوارثة على القائمة يوما لكن معظم المدرجين عليها الآن البالغ عددهم ألفا هم أشخاص بنوا أنفسهم ولهم بدايات متواضعة بل ومضطربة لحياتهم وهم أشخاص مدفوعون للعمل بجد شديد“.