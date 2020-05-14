خاص- هيفا وهبي ترفض الغياب في رمضان

على الرغم من غياب النجمة اللبنانية هيفا وهبي عن المنافسة الرمضانية، إلا انها حاضرة بقوة على مواقع التواصل، حيث لا يمر يوم دون أن تُسجل موقفاً او تشارك في مبادرة توعوية أو انسانية أو تنشر صور جديدة لها، أو تعبّر عن اعجابها بالمسلسلات التي تعرض خلال شهر الصوم، أو لتشاغب قليلاً أيضاً.

وللمرة الثانية خلال أسبوع، خطفت “وهبي” الأنظار في جلسة تصوير جديدة باللونين الجميلين الأبيض والأخضر. وقد نشرت النجمة اللبنانية ثلاث صور لها على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، من الجلسة المبهرة المستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك.

ويبدو أن الجمهور أُعجب كثيراً بإطلالة هيفا الجديدة وذلك بعدما استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “هل أعجبتكم اطلالة هيفا وهبي الرمضانية؟”

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أتت النتيجة 66% كثيراً و34% قليلاً وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

وكانت هيفا قد ظهرت في جلسة التصوير الاولى وهي ترتدي عباءة باللون الأصفر، مزينة ببعض النقوش، فيما انتعلت حذاءً جمع عدة الوان منها الأحمر والذهبي والبنفسجي.

نذكر أن “وهبي” كانت قد حررت محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، حيث اتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.