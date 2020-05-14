مايا دياب تهدي حفلتها لشقيقتها في المستشفى

May 14, 2020
أحيت النجمة مايا دياب حفلًا غنائياً على “يوتيوب”، وهو حفلها الثاني خلال فترة الحجر المنزلي وقدمتها للأول مرة على طريقة “virtual live show 360”.
بداية قدمت مايا معايدة لكل الجمهور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأهدت هذا الحفل لشقيقتها “موني” التي تعرضت لحادث سير منذ أيام وهي موجودة في المستشفى.
وتابعت متوجهة بالكلام لها: “أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك، وأنت من أعطتني القوة والدافع كي أظهر في هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذا الحفل من بدايته إلى نهايته..أحبك كثيراً”.
بعدها قدمت مايا عددًا كبيرًا من الاغنيات الخاصة مثل صديقة الي، سبعة رواح، كده بردو تغيب، يا قاطفين، واغنيات أخرى خاصة امثال: “اه لو لعبت”، “يا زهر”، “ايام الشتي” لميريام فارس ولو تعرفوه لإليسا بعد ان عبرت عن محبتها للنجمتين واعجابها بهذه الأعمال الرائعة بأجواء جمعت بين الرقص والرومنسية واعدة الجمهور بحفل كبير ايضًا في عيد الفطر.
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