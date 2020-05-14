خاص- هل تلبي ماغي بوغصن طلب جمهورها؟

May 14, 2020
برعت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن في تقديم ادوار عدة خلال مسيرتها الفنية التي تمتد على مدار أكثر من 20 عاماً، منها تراجيدية ومنها كوميدية.
تتقمص ماغي الدور لدرجة تبديل جلدها في كل شخصية. ودائماً ما تقول أن لديّها بعد الكثير لتظهره، وأحلام كثيرة لتحققها خاصة أنها شغوفة في مهنة التمثيل.
ولا شك في أن ماغي مع كل عمل تطل به على الشاشة ترفع السقف، إلا ان هذا العام تألقت على صعيد الأداء التمثيلي وتنوّعه، من خلال شخصية “القاضية ديما” في مسلسل “اولاد آدم” الذي يعرض خلال شهر الصوم على شاشة MTV.
وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي تحققه “بوغصن” في الادوار الدرامية، إلا ان الجمهور يفضلها في الكوميديا وذلك بعدما استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “أين تفضلون مشاهدة النجمة ماغي بوغصن أكثر؟”.
فأتت النتيجة 69% في الكوميديا و31% في دراما وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.
فهل سنرى ماغي قريباً بعمل كوميدي جديد شبيه بتجاربها الكوميدية الناجحة كمسلسل “كاراميل” مع النجم التونسي ظافر العابدين، الذي حقق نجاحاً مبهراً؟
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