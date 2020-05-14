خاص-الين لحود بين مطرقة التمثيل وسندان الغناء

May 14, 2020
تطل الفنانة الين لحود في مسلسل “بالقلب”، الى جانب بديع أبو شقرا، سارة ابي كنعان، ستيفاني عطالله، كارمن لبس، سمارة نهرا، دوري السمراني، دارينا الجندي، وسام فارس، جان دكاش وغيرهم، كتابة طارق سويد واخراج جوليان معلوف وإنتاج G8برودكشن.
تلعب “لحود” في العمل دور خطيبة بديع أبو شقرا الذي يصارحها في الحلقات السابقة بأن مشاعره لم تعد كما كانت تجاهها خاصة بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب ويفضل وضع حد لعلاقتهما العاطفية والأنفصال، إلا ان غيرة ألين وحقدها أعميا بصيرتها فقررت الانتقام منه.
ألين تنتمي الى عائلة فنية عريقة، فهي ابنة المطربة الراحلة سلوى القطريب والمنتج ناهي لحود، عمها الفنان الكبير روميو لحود.
في مسيرة ألين عدة تجارب فنية اضافة الى الغناء، حيث سبق لها ان عملت كمقدمة برامج، واخراج الكليبات، ولها عدة تجارب تمثيلية. كما أنها شاركت كموديل في كليب معين شريف.
وعلى الرغم من حضورها المحبب في كل التجارب، إلا ان الجمهور يفضلها في الغناء وذلك بعدما استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “أين تفضلون الفنانة الين لحود؟”
حيث أتت النتيجة 65% في الغناء و35% في التمثيل وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.
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