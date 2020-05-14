أحمد فهمي يعتذر وبيومي فؤاد يتراجع عن تصريحه تجاه "رجالة البيت"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض المسلسل المصري "رجالة البيت" للكثير من الانتقادات منذ أولى حلقاته، كان آخرها الصورة السلبية التي قدمها نجوم العمل عن الفنان التشكيلي، إذ وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء النقد للمسلسل، واصفين إياه بالسخيف.

وهو الأمر الذي جعل نجوم العمل ومن بينهم الفنانان أحمد فهمي وبيومي فؤاد لتقديم اعتذارهما، إذ رد فهمي على جمهوره برسالةٍ مفادها "أسف لأني خذلتكم"، واعدا الكثير منهم بأن يكون القادم أفضل.

بينما جاء في تصريحات بيومي فؤاد قوله: "كنّا سخفا ودمنا تقيل في رجالة البيت"، وهو ما فسره الكثيرون وجرى تداوله على أنه اعتذارٌ بشأن المسلسل، وفور تداول كلامه هذا واعتباره اعتذارا من قبل الفنان نفسه، خرج بيومي ليؤكد بأنه لم يصف المسلسل بأي وصفٍ سلبي، قائلاً: "تصريحاتي حول المسلسل بمثابة اعتذار لمن اعتبر العمل غير مناسب له من الجمهور لكنني لم أصف المسلسل نفسه بأي ألفاظ سلبية".

وأضاف بيومي في بيان رسمي له: "معنى حديثي أنه إذا رأى البعض أن المسلسل لا يضحكهم فهذا حقهم"، مشيرا إلى أنه ككل الأعمال يمكن أن يتعرض للنقد ويمكن أن يحصل على الإشادات.

وتابع بيومي: "يجب وضع ظروف التصوير الصعبة في الاعتبار"، مؤكدا اعتزازه بزملائه الفنانين وفريق العمل بالكامل واستعدادهم لأعمال أخرى مقبلة، فالجمهور لا يحكم على الفنان من عمل واحد.

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وكان جمهور المسلسل قد وجهوا العديد من الانتقادات له، إذ قال أحدهم: "انا والله بحبكم جدا بس بجد اسف وسامحوني انا بندم علي كل دقيقه ضيعتها من وقتي عشان اسمع فيها مسلسل #رجالة_البيت لحد دلوقتي مش لاقي فكرة مفيده ف المسلسل و للاسف مش هقدر اكمله للآخر وهتابع حاجه تانيه لكن متأكد انكم هترجعوا بحاجه اقوى من كده بكتير اوي".

وقالت أخرى: "يا جماعه انا مش عارفه انتوا بتتفرجوا على رجاله البيت دا إزاي بجد، يعني معلش بس هو من إمتي فكره انك غبي فشخ مضحكه؟".

بينما قال آخر: "ع فكره انا اكتر واحد كنت مستني مسلسل رجالة البيت ل فهمي واكرم حسني وللاسف زعلت لاني كنت متوقع هيكون افضل من كدا بمراحل بس من الغباء ان انسى انهم ياما ضحكونا وامسك في مسلسل واحد لمجرد اني شايف انه أقل من اللي قدموه قبل كدا, صحيح ما يقع الا الشاطر".

يُذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت بيانا رسميا، للاعتذار إلى نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، عن الصورة السلبية التى قدمها مسلسل "رجالة البيت" عن الفنان التشكيلي، خلال الحلقة الـ 16 منه.

وذكر البيان أن مشهدا جمع بين الفنان بيومي فؤاد الذي تخرج في كلية الفنون الجميلة والفنان أحمد فهمي، وسخر الاثنان من معارض الفن التشكيلي ولوحاتها بشكل عام.