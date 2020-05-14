البريطانية دوا ليبا تحقق 87 مليون مشاهدة بأغنية "كسر قلبي"

حققت المغنية البريطانية دوا ليبا 87 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيتها الجديدة Break My heart بعد مرور أكثر من شهر ونصف على طرحها بقناتها الرسمية على يوتيوب. أغنية Break my heart من ألبوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في أواخر شهر مارس بدلا من أبريل بعد تسريبه عبر الإنترنت. Advertisements قد يهمك أيضا: تقرير يجمع أفراد العائلة المالكة البريطانية الذين ظهروا كالنجوم على أغلفة المجلات المغنّية البريطانية دوا ليبا تحقق 56 مليون مشاهدة في "Break My heart"

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