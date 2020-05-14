"نتفليكس" تبدأ عرض "سواح" لكريم قاسم اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ NETFLIX في عرض فيلم سواح بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم.

وقال "عرض فيلم سواح على Netflix يجعله يصل لأكثر من 50 دولة بلغات مختلفة، وجمهور متنوع وذلك دائما ما يتمناه أي ممثل عند السعي للمشاركة في فيلم عالمي مثل سواح، واعتقد أنه سينال إعجاب الجمهور العربي والدولي بشكل كبير، وخاصة بسبب رواج المنصات الاليكترونية الآن، وأصبحت مع الظروف التي يمر بها العالم هي مصدر الترفيه لمحبي الأفلام والمسلسلات".

يُعرض فيلم سواح على NETFLIX في دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

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يُذكر أن فيلم سواح شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم، وحصل على 12 جائزة حتى الآن، كما بدأ عرضه على أكثر من منصة اليكترونية في لوكسمبرج وبلجيكا، والفيلم من بطولة كريم قاسم وإخراج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته وجواز السفر الخاص به في الطريق ويُحتجز كلاجئ في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

ويعتبر فيلم سواح هو الفيلم الثالث لكريم قاسم الذي يعرض على NETFLIX حيث يعرض له أيضاً فيلم ليل خارجي الذي احتل المراكز العشرة الأولى في مشاهدات مصر منذ انطلاقه على NETFLIX كما عرض له الفيلم العالمي The First Line.

ويعرض لكريم قاسم الآن مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان على قنوات الحياة وdmc والتليفزيون المصري كما ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس الذي سيعرض على منصة شاهد.