تراند اليوم : شاهد .. فنانة مصرية شهيرة تصلي وتدعو في ليلة القدر: أصلي وسأصلي ويجب أن نصلي جميعا

نشرت فنانة مصرية شهيرة صورة غير متوقعة ، لكي تعبر عن تأديتها للصلاة.

و نشرت الفنانة شيريهان صورة لسجادة صلاة بمنزلها ، مؤكدة أنها ستحاول الدعاء للإنسانية.



"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" .. أصلي وسأصلي ولنصلي جميعاً بقلب في جسد عالم واحد صلاة من أجل الإنسانية .. أدعو الله سبحانه وتعالى لبلدي وشعبي وجميع الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم أجمع أن يكشف عنا هذه الغمة وأن يذهب عنا البلاء والوباء ويجعلنا جميعاً سالمين آمنين مطمئنين في سلامة وسلام .

وقالت تعليقا على الصورة:

وأضافت : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا.. اللَّهُمَّ‏ إنا نسألك الحسنى وزيادة .. بسم الله الرحمن الرحيم " لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى? وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم.

‎واستدركت: اللَّهُمَّ بلغنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك.. اللهم فرج همومنا واغفر ذنوبنا واجبر قلوبنا .. اللهم اجعل لنا في هذه الليالي نصيبًا من رحمتك ومغفرتك وعفوك واحسانك واجعلنا فيها مِمَن تتغير اقدارهم واحوالهم للافضل.