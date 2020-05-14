تراند اليوم : نجم مصري شهير يعترف بفشل مسلسله .. وشقيقه الفنان يواسيه على الملأ

في شجاعة نادرة ، اعترف فنان مصري شهير بفشل مسلسله الذي عُرض في السباق الرمضاني.

و أقر الفنان أحمد فهمي بعدم نجاح مسلسله "رجالة البيت" معتذرا للجمهور عن المستوى الذي ظهر به .

وقال "فهمي" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : آسف إني خذلتكم وبوعدكم اللي جاي أحلى إن شاء الله.

وكان الفنان بيومي فؤاد قد تبرأ من المسلسل ، قائلا في تصريحات له: كان

دمنا تقيل جدًا لكن لازم تعرفوا إن أحداث المسلسل اتغيرت بسبب التصوير في

ظل فيروس كورونا.

ودخل الفنان كريم فهمي - شقيق أحمد فهمي - على الخط ، وحاول مواساته على الملأ.

Advertisements

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : أه الناس كانت مستنية منكوا كتير ، أه أنتوا إمكانياتكوا أعلى, أنتوا اللي عملتوا ريح المدام و الوصية والواد سيد الشحات وسمير و شهير و بهير و بنات العم و ورقة شفرة والبدلة و الرجل العناب".

وأضاف: "غير إنك يا أحمد كتبت من أعظم أفلام الكوميديا في مصر ( كده رضا ) وغيرها، لكل جواد كبوة مع إني بضحك في حاجات كتير في المسلسل بس برضوا عندكوا أحسن أنا عارف، المسلسل موقعش هو منجحش النجاح المطلوب".

وأنهى حديثه: "أنا متأكد إن اللي جاي منكوا هيبقي أقوى سواء مع بعض أو كل واحد لوحده ، بحبكوا".