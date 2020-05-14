الأميرة يوجيني وزوجها جاك يتطوعان للمتضررين من جائحة فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:58 مساءً - ما توقعته صحف بريطانية من أخذ الأميرة يوجيني وشقيقتها الأميرة بياتريس ، حفيدتيّ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دوراً أكثر أهمية مستقبلاً بعد تنحي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية بدأ يتحقق حالياً في زمن الكورونا وبأسرع ما يتخيل أحد.

فبعد ما يقارب مرور شهرين تقريباً على تنحي الأمير هاري رسمياً ،وقضاء الملكة إليزابيث الثانية "94 عاماً" فترة حجر صحي في قلعة وندسور مع زوجها دوق أدنبره الأمير فيليب "98 عاماً" حتى إشعار آخر،ويقال أنه قد لا يسمح لها تأدية أي مهام ملكية لسنوات قادمة إلا عن بعد وعبر مكالمات فيديو مرئية خوفاً من انتقال عدوى كوفيد 19 لها،وتأدية الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارلز معظم مهامهما الملكية عبر مكالمات فيديو مرئية عن بعد،تحركت الأميرة يوجيني "30 عاماً" حفيدة الملكة إليزابيث الثانية السادسة ،وتطوعت إلى جانب زوجها جاك بروكسبانك لدى مؤسسة بريطانية خيرية تدعى "جيش الخلاص" ،من أجل المساعدة في تعبئة وتغليف طرود طعام يتم منحها إلى "بنوك طعام " محلية توزعها على المتضررين مادياً من جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 .

وقالت الأميرة يوجيني،الإبنة الصغرى لدوق يورك الأمير أندرو ودوقة يورك سارة فيرغسون يوم الأربعاء الفائت بمنشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" : "منذ عام 1865 ومؤسسة جيش الخلاص موجوداً وأبوابه مفتوحة دائماً لمساعدة الكثير من الناس".

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وأضافت الأميرة يوجيني "في السنوات الماضية شاهدت عن قرب وكثب تفانيهم وعملهم الشاق ،لذلك عندما تلقيت وزوجي جاك دعوة إلى مركزهم الذي تم إنشاؤه حديثاً لتعبئة وتغليف طرود الطعام للمستحقين،أمسكنا بهذه الفرصة ".

وعن عملها قالت الأميرة يوجيني: " كمجموعة متطوعين ،ساعدنا في تعبئة وتغليف طرود الطعام التي يتم أخذها وتوزيعها بعد ذلك على بنوك الطعام التي تشتد الحاجة إليها من قبل مؤسسة جيش الخلاص الخيرية لتغذية عشرات الآلاف في جميع أرجاء بريطانيا،وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت الأميرة يوجيني قد احتفلت على نطاق أسري صغير مع زوجها جاك بروكسبانك بعيد ميلادها ال30 يوم 23 مارس –آذار الماضي عبر موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ،وشاركت عبر منصتها الإجتماعية في تشجيع حملة شكر طواقم الرعاية الصحية البريطانية NHS الأسبوعية المتمثلة بالتصفيق الجماعي لكافة الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقفون بالصفوف الأمامية مخاطرين بحياتهم وسلامتهم من أجل إنقاذ أرواح مرضى كوفيد 19.

وتزوجت الأميرة يوجيني جاك بروكسبانك في حفل ملكي رسمي كبير في قلعة وندسور في أكتوبر 2018،بينما ألغت شقيقتها الكبرى الأميرة بياتريس "31 عاماً" حفل زفافها بسبب تفشي فيروس كورونا وتأجل إلى يوم 29 مايو- أيار الحالي في قصر سانت جيمس بلندن ،وسيقام حفل استقبال ملكي في حدائق قصر باكنغهام الملكية الخاصة بجدتها الملكة إليزابيث الثانية.

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