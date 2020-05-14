اليوم.. محمد ثروت و أحمد سعد في حفل "مناجاة شهر رمضان المعظم" أونلاين

تنطلق اليوم فى العاشرة مساء على موقع يوتيوب، تحت رعاية شركة بيج "Bigbillboard" وشركة "مزيكا" وشركة ذا باذمينت "the Basement records " فعاليات حفل "مناجاة شهر رمضان المعظم"..أكبر حفل انشاد دينى يحييه النجم محمد ثروت بمشاركة النجم أحمد سعد والشيخ ايهاب يونس والمنشد مصطفىعاطف، والمنشد محمود هلال، والمنشد وائل الفشنى.
ومن المقرر أن ينطلق البث المباشر للحفل، اليوم العاشرة مساء مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث يجتمع المنشدون الستة فى ليلة لا تتكرر من الابتهالاتوالأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.
وقد قام المنشدون الستة الامس بعمل بروفة مكثفة على الأغنيات والأدعية والابتهالات التى سيقدمونها اليوم وتواجد في البروفة المنتج محمد جابر والمنتج احمد ثروت والمنتج محمد الشاعر.
وقد نشر أحمد ثروت على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" تحت عنوان لقاء العمالقة .. انتظروا اليوم أكبر حفل انشاد دينى فى الشرق الأوسط "مناجاة" .
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