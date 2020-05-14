خمّنوا من هو هذا الطفل الذي أصبح ممثلاً شهيراً اليوم

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ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ في أن الجمهور تهمّه أخبار نجمه المفضّل، خصوصاً تلك التي تظهر صورهم في الصّغر.
نعرض لكم اليوم صورة للممثل المصري أحمد السعدني، والتي قام بنشرها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.
الجدير ذكره ان احمد السعدني يحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، حيث أن أعماله تنال نسب مشاهدة عالية، فهو يحظى بكلّ مقوّمات الشكل والتمثيل.
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