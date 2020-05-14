ميرنا وليد - بيروت - بعد معركة طويلة مع إدمان المواد الأفيونية، توفي إبن المؤلفة والمغنية الأمريكية ​ميليسا إيثريدج​ عن عمر الـ21 عاماً.

ونعته ميليسا 58 عاماً برسالة مؤثرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"اليوم انضممت لآلاف العائلات التي فقدت أحباءها جراء تعاطي الأفيون، ابني بيكيت كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط وكان يصارع من أجل تخطي مشكلة إدمانه للأفيون ولكنه استسلم اليوم وفارق الحياة".

وأضافت: "ستفتقدك عائلتك المحبة وأصدقاؤك كثيرًا، قلبي محطم، وأشكر كل من تقدم لي بالتعازي وعبروا عن حبهم وحزنهم الكبير، لقد كافحنا كثيرًا من أجل إنقاذه ولكن في النهاية نعلم أنه تخلص من الألم الآن، سأغني مجددًا لأن الغناء لطالما كان دوائي الوحيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إبن نجمة عالمية بسبب إدمانه على الأفيون!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.