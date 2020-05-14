جينيفر لوبيز فخورة بإبنتها بسبب هذه الخطوة- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ أن إبنتها إيميه إنتهت من تحضير كتابها الأول للأطفال بعنوان Lord Help Me.

وقد نشرت جينيفر صوراً لابنتها مع الكتاب على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معبّرةً عن فخرها بإبنتها التي تتشارك مع الناس صلواتها اليومية في كتابها الاول.

تجدر الاشارة إلى أن الكتاب تولت رسم غلافه Brenda Figueroa وحولت كاتبته إلى شخصية كرتونية راكعة عند حافة السرير.

وتعتبر جينيفر أن هذا الكتاب طريقة لتثبيت إيمان الأفراد في حياتهم اليومية، معلنة عن موعد صدوره وهو يوم 29/9 المقبل .

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