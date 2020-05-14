ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ حفلًا مباشرا ليلة أمس على "يوتيوب"، وهو حفلها الثاني خلال فترة الحجر المنزلي ولأول مرة على طريقة " virtual live show 360".

قدمت مايا اولا معايدة لمحبيها بمناسبة شهر رمضان : "رمضان كريم على الجميع، وانشالله الوقت الصعب يمرّ ببسمة وهو ما نحاول القيام به" منوهة على أهمية الانتباه في هذه الفترة.

وأهدت هذا البث المباشر لشقيقتها "موني" التي تعرضت لحادث سير منذ أيام، وهي موجودة اليوم في المستشفى".

وخلال البث المباشر قدمت مايا أغنيات كثيرة خاصة لها واغنيات غير خاصة والملفت كان غنائها لأغنية "إيام الشتي" للفناة اللبنانية ميريام فارس واغنية الفنانة اللبنانية اليسا "لو تعرفوه". وعن سبب غنائها هاتين الاغنيتن بالذات علم موقع "الفن" أن مايا تحبهما منذ اصدارهما أي منذ سنوات عديدة ولانهما من الأغنيات المفضلة لديها على الإطلاق كذلك بسبب محبتها لاليسا وميريام على الصعيد الشخصي . وايضا ان متابعي ومحبي مايا اختارهما من بين جميع الاغنيات التي عرضتها عليهم لغنائها قبل يومين من البث المباشر.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا سبب غناء مايا دياب أغنيتَي إليسا وميريام فارس في حفلها الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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