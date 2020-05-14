كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر نبيل الحلفاوي ينتقد دراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في مستوى الأعمال الفنية من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال نبيل، خلال التغريدة:"في الدراما المصرية قسم التمثيل طول عمره بخير.. تكنيك وأدوات الإخراج حققت قفزة وكذلك التصوير والمونتاج والجرافيك. وبالتالي الإنتاج تطور وتقدم".

وأضاف:"قسم الموسيقى كسلان شوية، والمشكلة في الكتابة، المتميزون نادرون.. عكس ما كنا عليه.. نفتقد عمالقة جيلنا ومن قبلهم، هو ده الفارق الأساسي".

ويشارك نبيل الحلفاوي، في مسلسل "القاهرة كابول" الذي كان من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني الحالي ولكن تأجل بسبب عدم اكتمال تصويره.