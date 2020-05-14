تراند اليوم : بالقصص – أنور وجدي الله يرحمه كان بخيل

على الرغم من النفي الدائم للاتهامات بأنه بخيل إلا أن “مقلب” هو الأشهر في تاريخ أنور وجدي يثبت وجود هذه الصفة في شخصيته .

شيك بـ 15ألف مليم!!

الأحداث ترجع إلى العلاقة الوطيدة بين الفنان كمال الشناوي والزوجين ليلى مراد وأنور وجدي، وكان الأخير وقتها هو دنجوان السينما وأحد أشهر المنتجين في ذلك الوقت، وكانت علاقته بزوجته جميلة يملأها المرح.

أنور وجدي كان همه أن يقوم بإنتاج أعمال سينمائية عظيمة تهتز لها أرض الفن، وكان في هذا الوقت الفنان كمال الشناوي صديقا لهما وكان من حين لآخر يهمس في أذن ليلي بأن تطالب بحقها في الأفلام التي تشارك فيها وتكون من إنتاج زوجها لأنها نجمة كبيرة.

ليلى كانت تتهاون في أجرها باعتبار أن زوجها هو المنتج، ولكن في مرة من المرات، حاولت الفنانة الراحلة أن تنفذ نصيحة كمال الشناوي، وطالبت أنور وجدي بمستحقاتها المالية، فكان من الزوج أن كتب لها شيكا بأجر الفيلم وهو بـ15 ألف وذهبت ليلي مراد في اليوم التالي إلي البنك وما إن أخد موظف البنك الشيك حتى وقع على الأرض من الضحك وحينما سألته ليلى عن السبب قال لها إن الشيك بـ15 ألف مليم.

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زواج ليلى مراد وأنور وجدي استمر حوالي سبع سنوات حتى انفصلا فنيا وواقعيا في الأعوام الأخيرة لحياة وجدي والتي تزوج خلالها من الفنانة ليلى فوزي والتي استمرت معه حتى وفاته عام 1955، ولكن غير مؤكد أن يكون بخل الفنان الراحل من أسباب هذا الطلاق.

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في حلقة من البرنامج الإذاعي “هؤلاء كانوا ظرفاء”، والتي تناولت قصة حياة الفنان الراحل ومسيرته الفنية، جاء أن الفنان الشاب تعلق، في بداية مشواره الفني، بمسرح رمسيس، ووجد فيه الملاذ والسكن، فقط كان عليه في البداية أن يقبل بمبلغ قرشين صاغ في اليوم مقابل مشاركته في مسرحية “يوليوس قيصر”، حيث كان يقدم دور أحد الجنود الصامتين طوال العرض.

بالقرشين نجح أنور في توفير 3 أطباق فول ورغيف خبز يومياً، لتقف أمامه عقبة السكن، وهي الأزمة التي تحايل عليها عن طريق حارس المسرح الذي كان يسمح له بأن يبيت به، بعد أن ينصرف آخر النجوم في الثانية صباحاً، وهو الوقت الذي كان يعود فيه أنور إلى المسرح خلسة خوفاً من أن يراه أحد ويتعرض الحارس للمساءلة وربما الطرد.

كان طموح أنور المادي كبيراً، لا يتوافق مع القرشين صاغ، فذهب إلى الكاتب الكبير مصطفى أمين وطلب منه أن يكتب عنه ليكون هناك مبرر يساعده على طلب رفع أجره إلى خمسة قروش، لكن الكاتب الكبير محمد التابعي رفض نشر المقال في مجلة آخر ساعة متسائلاً: مين أنور وجدي ده، وإزاي ننشر مقالات عن كومبارس؟!