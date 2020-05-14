تراند اليوم : تسريب تفاصيل الحلقة الاخيرة من مسلسل ” البرنس ” .. اتفرج

تصدرت الطفلة فريدة حسام، التي لعبت دور مريم ابنة الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس، تريند السوشيال ميديا خلال آخر يومين، بسبب مشهدها الموجع بعد ترك عمها لها في الشارع بدون رحمة.

وبسبب الأداء المتقن للطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المشهد المؤثر الذي أوجع قلوبهم، وازادادت كراهيتهم لشخصية العم الذي يلعبها الممثل أحمد زاهر.

ومع الشعبية الكبيرة التي نالتها الطفلة الصغيرة، وبحث الكثيرين عن المزيد من المعلومات عنها، فقد استضافها برنامج إكسترا نيوز على شاشة إحدى القنوات الفضائية المصرية، لتتحدث فيه فريدة حسام أو مريم عن كواليس دورها في مسلسل البرنس، والذي كشفت من خلاله دون قصد عن نهاية الأحداث.

نهاية مسلسل البرنس

فخلال حديثها في البرنامج، سألتها مقدمته عن كواليس آخر يوم تصوير في المسلسل، فقالت الطفلة أنها حزينة لأن التصوير قد انتهى، وأنها لن تأتي مرة أخرى إلى موقع التصوير.

ودون أن تقصد، كشفت فريدة بعض الأحداث من نهاية مسلسل البرنس، حيث قالت أنه سينتهي بفرح محمد رمضان وعلا (التي تلعب دورها الفنانة نور).

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وفي سياق آخر، فقد سادت حالة من السعادة الشديدة بين مشاهدي مسلسل البرنس بعد عرض الحلقة 19، وتحديداً بعد المشهد الذي جمع بين الفنانين نور وأحمد زاهر، حينما قامت الأولى بضرب الثاني وتسببت في إصابته وجرح رأسه.