تراند اليوم : العريس 12 .. تعالي اتفرج علي فرح ” غادة عبد الرازق ” و دينا بترقصلها

أصرت الفنانة دينا على عمل زفة للفنانة غادة عبد الرازق وعريسها هيثم زينتا مدير تصوير مسلسل “سلطانة المعز”، لتنشر العروس لقطات طريفة من الحدث عبر حسابها على انستقرام.

ظهرت دينا في الفيديو وهي تزف غادة عبد الرازق وهيثم زينتا في موقع تصوير مسلسل “سلطانة المعز”، وأخذت تغني في بهجة وترقص مع الكلمات وتصفيق الحضور الذي شاركوا العروسين فرحتهما.

وعلقت غادة عبد الرازق على فيديو رقص دينا وقيامها بزفها مع عريسها هيثم زينتا قائلة: “دينا صممت تعمل زفة وقت التصوير”.

انهالت التهاني على فيديو زفة غادة عبد الرازق من قبل محبيها، الذين تمنوا لها السعادة والصحة.