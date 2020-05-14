تراند اليوم : المحمر و المشمر و الحلو .. فطار ” ياسمين صبري ” علي كل شكل و لون – اتفرج

تحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها بأخبارها ونشاطاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل زواجها ‏وبعد زواجها حديثًا.‏

نشرت صبري عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram، فيديوهات قصيرة توضح سفرة الأصناف الحلوة في منزلها ‏خلال شهر رمضان المبارك، والتي احتوت على الأصناف الشعبية الرمضانية التي يفضلها المصريون من كنافة وبقلاوة.‏

على صعيد آخر، تشارك ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر ‏مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين ‏صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎.‎