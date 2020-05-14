تراند اليوم : المحمر و المشمر و الحلو .. فطار ” ياسمين صبري ” علي كل شكل و لون – اتفرج

تحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها بأخبارها ونشاطاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل زواجها وبعد زواجها حديثًا.
نشرت صبري عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram، فيديوهات قصيرة توضح سفرة الأصناف الحلوة في منزلها خلال شهر رمضان المبارك، والتي احتوت على الأصناف الشعبية الرمضانية التي يفضلها المصريون من كنافة وبقلاوة.
على صعيد آخر، تشارك ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي.